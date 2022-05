Politie onderzoekt zedenzaak in Deventer: parkje bij spoorbrug afgezet

met video We leven in een nat land, maar hebben tóch extreme droogte: hoe kan dat? ‘De oplossing is pijnlijk voor boeren’

Nederland is een van de grootste delta’s van Europa en dagelijks stromen er miljarden liters rivierwater ons land binnen. Hoe kan het dat we dan tóch al jaren een extreem droogteprobleem hebben? Ecohydroloog Flip Witte, dé ‘droogteprofessor’ van Nederland, weet het antwoord. ,,Boeren klagen over droogte, maar zijn zelf de grootste boosdoener.”

23 mei