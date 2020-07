Politie pakt ‘Bonnie & Clyde’ uit Deventer op na brutale woningoverval: ‘Kom ik een gek tegen...’

De vrouw had een afspraak gemaakt met de bewoner van de flatwoning voor de verkoop van een laptop. De afspraak was gemaakt via Marktplaats. Bij de ingang van de flat zou na de overdracht van de laptop 700 euro afgerekend worden.

Vuurwapen

Toen de bewoner iets voor 9 uur de deur volgens afspraak opende, pakte de vrouw een vuurwapen (of iets dat daarop leek) uit haar tas, griste de laptop weg en ging ervandoor. Voor het huis stond de man te wachten in een zwarte Peugeot 206. De vrouw stapte daar vervolgens in, waarop zij wegscheurden. ,,Ik liep terug via de trap terug naar mijn woning en vertelde mijn vriendin dat ik was overvallen. Daar schrik je wel even van’’, zegt de man die vanwege dit voorval anoniem wil blijven.