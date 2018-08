Politie pakt verdachte van insluiping

Zonnepark­plan valt slecht in Voorst

9:16 ,,Honderd procent nee", is het signaal dat zij aan de initiatiefnemers van het zonnepark hebben laten horen. Vorige week viel bij de direct aanwonenden een brief van Pure Energie uit Enschede op de mat. Iedereen werd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst deze week over het zonnepark van twee hectare dat Pure Energie in Voorst wil ontwikkelen. In allerijl ging Annet Hofman langs de huizen en wist de handtekeningen van nagenoeg alle betrokkenen te verzamelen. ,,Er zijn 22 direct aanwonenden, van wie 21 hebben getekend. Dat andere gezin is nog op vakantie."