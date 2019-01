Politie rijdt auto klem in centrum Deventer: 4 aanhoudingen

Gemist? Biblebelt verscheurd over Nashville-verklaring en ophef na ‘bizarre’ uitspraak over Deventer op Stelten

10:00 GEMIST? De Nashville-verklaring over hoe christenen seksualiteit zouden moeten beleven, verscheurde reformatorische kringen op de Veluwe en in de Kop van Overijssel. En woede en ongeloof na de volgende uitspraak op televisie: ‘In Nederland hopen we nog steeds dat we niet degene zijn die als eerste een aanslag krijgen op de Gay Pride, laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo.’ Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.