Politie speurt tweeduizend vuurwerkzondaars op

Het illegale vuurwerk dat daarbij werd gevonden is in beslag genomen. Nog niet eerder werden zoveel particuliere handelaren en gebruikers van illegaal vuurwerk opgespoord. Alleen al in Oost-Nederland gaat het om tientallen adressen.

Donderdag nam de politie op veertien adressen, waaronder in Deventer, Ommen, Staphorst en Dalfsen, illegaal vuurwerk in beslag. ,,Een landelijke opererend politieteam speurt sinds oktober op internet naar mensen die op zoek zijn naar illegaal vuurwerk of dat te koop aanbieden”, zegt Ronald van der Leeden van de politie Oost-Nederland. ,,Daardoor kwamen honderden mensen in beeld die vervolgens bezoek krijgen van de politie. In Oost-Nederland gaat het om tientallen adressen die we al hebben bezocht en nog gaan bezoeken. Niet alleen tot oud en nieuw maar ook daarna, als er aanleiding toe is.”

Grote vlucht

Het is voor het eerst dat één politieteam stelselmatig vuurwerkzondaars opspoort. ,,De handel in illegaal vuurwerk heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen”, zegt Robbert Salome van de Nationale Politie. ,,Vroeger werd dat vuurwerk met trucks het land in gesmokkeld, tegenwoordig bestellen particulieren bij buitenlandse webshops en laten het thuis bezorgen. Dan ligt er voor duizend euro aan zwaar illegaal vuurwerk bij iemand op zolder. Dat is levensgevaarlijk.”

Sociale media

Een team van enkele tientallen rechercheurs speurt sinds oktober het internet af op zoek naar illegaal vuurwerk. Salome: ,,Denk aan sociale media zoals Facebook en Instagram. Maar ook website en internetfora waar over vuurwerk wordt gesproken. Vaak wordt er gewoon openlijk gehandeld. Dan biedt bijvoorbeeld 'Pietje1998' een partij aan. Wij onderzoeken wie er achter Pietje1998 schuilgaat en traceren zijn adres. Vervolgens gaan we langs, nemen het spul in beslag en schrijven een proces verbaal uit.”

Postpakket

Inmiddels zijn op die wijze 1.200 mensen in beeld. In 300 gevallen is ook het adres bekend. ,,Daarnaast werken we intensief samen met pakketbezorgers”, zegt Salome. ,,Die zijn tegenwoordig veel alerter op illegaal vuurwerk. Als pakketbezorger loop je veel risico als je, zonder het te weten, zware explosieven vervoert. Als zij er een pakket illegaal vuurwerk tussenuit vissen, gaan wij verder rechercheren of er recentelijk nog meer van dergelijke pakketten zijn bezorgd en waar. Op die manier hebben we nog eens 1.700 adressen in kaart gebracht waar de afgelopen tijd illegaal vuurwerk is bezorgd. Ook daar gaat de politie langs.”