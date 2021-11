Politie treft honderd plantjes aan bij hennepkwekerij in Deventer

Opslag van lachgas in woonwijk baart zorgen: gemeenten willen sneller woning kunnen sluiten

Gemeenten in deze regio willen sneller een woning kunnen sluiten als er lachgas wordt opgeslagen. Zo zit Epe in de maag met een woning aan de Afbramerij in Vaassen. Ingrijpen kan alleen op basis van een verkeerd geregistreerde internetwinkel. ,,Ook de brandweer loopt gevaar.”

24 november