Politie valt huis in Deventer binnen na melding dat er iemand werd vastgehouden

UPDATE & VIDEODe politie is woensdagmiddag een huis in de Deventer woonwijk Keizerslanden binnengevallen. Inmiddels zijn er drie verdachten gearresteerd, één van hen is aangehouden bij de woning.

De politie kreeg een melding dat er iemand mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden in een huis aan de Putmanstraat en viel daarom de woning binnen. Volgens omwonenden waren er tien tot twaalf politieagenten aanwezig en werd de inval gedaan in één van de appartementen op de begane grond.

Op straat stonden vier politiewagens en in de lucht cirkelde enige tijd een politiehelikopter. Er werden twee auto‘s, die in de straat stonden, in beslag genomen voor onderzoek en afgesleept.

Rond 15.00 uur was het weer rustig en waren er alleen nog agenten en een politieauto te vinden om een auto af te laten slepen. Volgens buurtbewoners past de inval in het ‘straatje’ bij wat er vaker gebeurt in de woonwijk. ,,Het is hier eigenlijk nooit écht rustig”, zegt een van de omwonenden.

Doorstroming

Wie er in het ingevallen huis wonen, weten de buren niet. ,,We zien er eigenlijk nooit iemand en dat is op zich al vreemd”, vertelt een overbuurman. Volgens hem bestaat het huis waar de inval heeft plaatsgevonden uit vier appartementen, waarvan de bewoners regelmatig doorstromen. ,,Er woonde ook ooit een enorm gezin, maar dat is inmiddels weg.”

In december 2019 vond er in de Putmanstraat een schietpartij plaats. De leegstaande woning, tegenover het huis waar de politie nu binnenviel, werd beschoten. Volgens een omwonende was dat toen waarschijnlijk een vergissing.

Vreemd hoekje

Een oudere buurvrouw lag te slapen tijdens de inval. ,,Het is wel een vreemd hoekje”, geeft ze aan. Ook zij wijst op de schietpartij die eerder al plaatsvond. ,,Op een of andere manier is het nooit écht rustig.”

Volledig scherm De politie deed woensdagmiddag een inval in een huis in Deventer. © Rens Hulman