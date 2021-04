Politie vermoedt misdrijf, houdt verdachte aan en speurt naar aanwijzingen in flat dode Deventenaar

Bewoner van afgebrande schutting in Deventer sliep overal doorheen: 'Is er brand geweest? Hier?’

5 april Voor de tweede keer in nog geen jaar, vliegt dezelfde schutting in het hofje aan de Hendrick ter Bruggenstraat in Deventer in de fik. Vorige maand was het ook al raak in de Zwolse Wijk. Toen ging het om een schuurbrand in de straat erachter. Buren maken zich zorgen, maar de bewoner zelf ligt er letterlijk en figuurlijk niet wakker van: ,,Onze schutting in de fik? Ik heb niets gemerkt.”