Politie vindt lichaam aan brug boven A1 tussen Deventer en Bathmen

video Berry uit Deventer begint ‘museum’ in eigen flatje om zijn erotica-collectie te laten zien

7:00 Berry Steenbruggen verzamelde in zijn leven een enorme verzameling erotica (‘geen porno’), maar in de Deventer musea is voor een collectie als die van hem geen plek. Dus bedacht hij een truc om iedereen ervan te laten genieten: een museum in huis. Wel even 15 euro aftikken.