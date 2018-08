Politie vol vragen na opmerkelijke autobrand op klaarlichte dag in Deventer

Opmerkelijk

,,Dit is zeker geen 'reguliere' autobrand. Die zijn vaak diep in de nacht. Hier is echt iets anders aan de hand.'' Wat dat is, is de politie nog volop aan het onderzoeken. Telman wil gedurende dat onderzoek niet inhoudelijk op de zaken vooruitlopen. De politie houdt alle opties open. ,, Maar wat iemand bezielt om op klaarlichte dag een auto in brand te steken, is wel een vraag die wij nog hebben. Daarbij zullen we logischerwijs ook praten met de eigenaar van de auto.''