Politie Voorst naar gemeentehuis; wijkagent Atus actief in de supermarkt

De politie Twello krijgt een steunpunt in het gemeentehuis in Twello. Dat bevestigt wijkagent Atus Leleulya. De exacte datum van de verhuizing is volgens hem nog niet helemaal duidelijk. ,,Maar de kogel is door de kerk.''

Steunpunt

Officieel had Twello al langer geen volwaardig politiebureau meer. In 2016 werd al bekend dat het politiebureau in Twello, net als dat van Eerbeek en Lochem, dicht ging. Omdat lange tijd geen locatie bekend was voor het nieuwe steunpunt, deed de politie de afgelopen jaren zijn werk nog steeds vanuit het bureau aan de Veilingstraat.

Zo'n steunpunt is geen volwaardig politiebureau, maar inwoners van de gemeente kunnen daar na het maken van een afspraak aangifte doen of in gesprek met iemand van het wijkteam. Wijkagenten gebruiken zo'n steunpunt als werkplek tijdens hun dienst en blijven daardoor dicht bij de inwoners.

Jumbo en AH

Wijkagent Leleulya gaat dat iets anders invullen. Om zo veel mogelijk op straat gaat de wijkagent van Twello zijn spreekuur onder meer bij de Jumbo en Albert Heijn in Twello houden. De eerste sessie is volgens hem al gehouden. Dat leverde volgens hem al meerdere constructieve bijdrages op. Landelijk is de politie al langer bezig met dergelijke 'pop-up-spreekuren'.

Overstag

Leleulya gaf eerder nog aan de Stentor aan dat hij zoiets niet direct zag zitten, vooral uit privacy-overwegingen en de gevoelige aard van veel gesprekken tussen burger en agent. Nu gaat hij toch overstag.