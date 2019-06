Politie vraagt Deventenaren niet voor eigen rechter te spelen in kwestie rond vermeende schennispleger

Een foto van een vermeende schennispleger die het op jonge kinderen gemunt zou hebben, deed vanmiddag volop de ronde op Facebook in Deventer. De man zou masturberen voor de ogen van kleine kinderen. De politie vraagt naar aanleiding daarvan in een statement Deventenaren het recht niet in eigen hand te nemen.

Volgens het bericht zou het gaan om iemand die zijn broek naar zijn beneden trekt en vervolgens masturbeert voor de ogen van kinderen. In de foto staat de tekst: ‘Pedofiel loopt rond in de buurt, mastrubeert (sic) voor de ogen van kleine kinderen, delen wordt gewaardeerd.’ In de reacties wordt de man volop bedreigd. De vrouw die het oorspronkelijke bericht plaatste, dat binnen een uur meer dan driehonderd keer gedeeld werd, heeft het inmiddels verwijderd.

De politie kiest ervoor met een schriftelijke verklaring te reageren, volgens woordvoerder Anne Coenen. ,,Dit is wat we kwijt willen en kunnen over deze zaak.” In die verklaring geeft de politie aan dat ze begrijpen dat het bericht veel verontwaardiging en onrust oproept, maar vraagt ze Deventenaren niet voor eigen rechter te spelen in de zaak, maar 112 te bellen als ze zien dat iemand kinderen lastigvalt.”

Niet specifiek kinderen

Volgens de politie hebben ze verschillende meldingen binnen gekregen dat er een schennispleger rondloopt, maar is bij hen niet bekend dat de man het specifiek op kinderen gemunt heeft. ‘We nemen dit soort zaken heel serieus en reageren dan ook actief als er zo’n melding bij ons binnen komt. Speel niet voor eigen rechter en laat het werk aan ons over. We onderzoeken dit en als het mogelijk is nemen we verdere maatregelen. Zie je dat er iemand kinderen lastig val? Bel dan 112.’

