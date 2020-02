Politie waarschuwt Deventenaren na grote verkeerscontrole: ‘Komende tijd meer’

De grootscheepse controle werd gehouden bij de voormalige Roto Smeets-drukkerij. Op een Facebookpagina waarop Deventenaren elkaar waarschuwen voor politiecontroles klinkt irritatie, omdat het de zoveelste controle zou zijn op die plek. Die locatie is echter logisch, zegt een woordvoerder van de politie. ,,De locatie is niet meer in gebruik, zo lopen we niemand in de weg. Daarnaast is het ruim en veilig.”