Politie zet geruchtmakende zaken uit Deventer, Dronten en Zwolle op coldcasekalender

UpdateDe politie heeft geruchtmakende zaken uit Dronten, Deventer en Zwolle op de zogenaamde coldcasekalender gezet. Dat is een kalender met 52 oude, onopgeloste zaken. Het gaat daarbij om de vermoorde Muharem Hebib uit Deventer (1999) en Judit Nyari uit Dronten (1993) en de vermiste Habib M’Hedhbi (2000) uit Zwolle van wie de politie eveneens vermoed dat hij gewelddadig om het leven is gebracht.

De kalender, voor het vierde jaar op rij samengesteld door de politie, wordt verspreid in gevangenissen en - voor het eerst - in tbs-instellingen. Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt op deze manier waardevolle tips aan te boren. Wat ook gebeurt, volgens Aart Garssen (landelijk projectleider cold cases politie).

Moord & doodslag.

Garssen: ,,Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en OM. In 2019 hebben coldcaseteams mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen.’’

Coldcaseteams zijn dagelijks bezig met onopgeloste zaken. Het gaat dan om moord en doodslag, maar ook over vermiste personen of onbekende doden.

Volledig scherm Hebib,Nyari en M’Hedhbi. © Screenshot Politie.nl

Deventer

De zaak uit Deventer op de kalender van 2020 gaat over de toen 52-jarige Muharem Hebib, geboren in Modrica (Bosnië), die in 1992 voor de oorlog vluchtte naar Nederland. Hij werd opgevangen in het Opvangcentrum in Schalkhaar en vestigde zich na zijn permanente verblijfsstatus in 1994 in een flat aan de Molenstraat in Deventer.

Op 16 januari 1999 werd hij daar dood aangetroffen, de politie constateerde dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Roof was mogelijk een motief voor de moord.

Volledig scherm De zaak Muharem Hebib zoals deze door de politie wordt omschreven in de coldcasekalender. © Screenshot Politie.nl

Dronten

De zaak uit Dronten gaat over Judit Nyari (toen 25 jaar), die op 6 december 1993 levenloos wordt gevonden in een bos door jagers. De jonge vrouw bleek op gruwelijke wijze te zijn omgebracht.

Nyari werd geboren in Hongarije en ontvluchtte dat land met haar ouders en broer naar Nederland. De vrouw gleed daarna af in het drugscircuit en belandde in de prostitutie.

Volledig scherm De zaak Judit Nyari zoals deze door de politie wordt omschreven in de coldcasekalender. © Screenshot Politie.nl

Zwolle

Postsorteerder Habib ‘Mike’ M’Hedhbi uit Zwolle komt op 15 juni 2000 niet op zijn werk. Een dag later wordt in de berm langs de Korte Muiderweg in Weesp een vuilniszak gevonden met daarin bebloede kledingstukken en het rijbewijs van de 43-jarige Tunesiër.

Mike stuurde elke maand geld naar zijn ouders in Tunesië, maar sinds 15 juni heeft nooit iemand meer iets van hem vernomen. De politie vermoedt dat hij betrokken was bij een drugsdeal die hem het leven kostte.

Volledig scherm De zaak Habib M'Hedhbi zoals deze door de politie wordt omschreven in de coldcasekalender. © Screenshot Politie.nl

Niet opgelost

Hoewel de politie hoog opgeeft over hun coldcasekalender, werd er in deze krant vorig jaar door experts getwijfeld aan het nut ervan. Zo zei hoogleraar Peter van Koppen: ,,Zijn er al zaken dankzij deze kalender opgelost? Ik kan er geen één opnoemen in ieder geval.”

Garssen geeft toe dat successen van coldcaseteams tot nu toe niet aanwijsbaar zijn opgelost met behulp van de kalender. Toch is hij blij met de tips die de kalender volgens hem wel degelijk oplevert ‘die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden’.