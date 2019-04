Politie zet oplegger met vier gestolen voertuigen stil langs A1 bij Bathmen

Corrie, Betty en het ‘klein verzet’ van de Deventer biblio­theek in oorlogs­tijd

Luchtaanvallen, beschietingen en een tekort aan bijna alles. Het is allerminst rustig in de laatste weken voor de bevrijding van Deventer (10 april 1945). Tussen al het geweld door, zoekt het dagelijks leven zijn gewone gang. Hoe dat gaat in de leeszaal van de plaatselijke bibliotheek, beschrijft Deventenaar Mark Deckers in een nieuw boek, aan de hand van niet eerder gepubliceerde dagboekfragmenten uit die tijd.