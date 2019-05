Politie zoekt bestuurder na aanrijding 14-jarige jongen in Deventer

The Lemon Tree in Deventer en Sukerieje in Dalfsen genomi­neerd voor Restaurant Award

13:51 Restaurant The Lemon Tree in Deventer en Restaurant Sukerieje in Dalfsen zijn genomineerd voor een Restaurant Award. Online restaurantreserveringsplatform TheFork (voorheen Iens) liet 30 gerenommeerde chefkoks hun favoriete onlangs geopende restaurant nomineren. Dat levert een lijst van evenveel restaurants op uit heel Nederland, waar het publiek op mag stemmen.