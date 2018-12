Politie zoekt getuigen woningbrand in Deventer

Wie steelt er nu een AED van een kerkgebouw?

18 december De 3GK kerk deed het uit pure naastenliefde. Een aed, waarmee je een hart weer op gang kan brengen, koop je niet alleen voor je zelf. Dus hing de gereformeerde kerkgemeenschap een kast aan de buitenmuur van de in april in gebruik genomen kerk op Keizerslanden. Zo kon de hele buurt het ding gebruiken als de nood aan de man was. Nu is de defibrillator gestolen. ,,Wie doet nu zoiets‘’, verzucht Pieter Jan Gort van de 3GK.