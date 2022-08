Politie zoekt in Holterkolk naar wapen waarmee man uit Deventer gisteravond is neergestoken

met videoDe politie is momenteel aan het zoeken naar het steekwapen waarmee gisteravond een 51-jarige man uit Deventer is neergestoken. Inmiddels zit er een 30-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats vast voor de steekpartij.

Het slachtoffer werd gisteravond rond acht uur neergestoken in een woning aan de Geleenstraat. De verdachte vluchtte daarop via de Deltalaan naar de Holterkolk. De politie vermoedt dat hij het wapen daar in het water heeft gegooid en is bezig met een metaaldetector en een magneet om het te vinden. Een boot is nog onderweg.

Voetbal aan het kijken

Aan het begin van afgelopen zaterdagavond gaat het mis in de Rivierenwijk. Een buurtbewoner hoort geschreeuw in een van de appartementen. ,,Ik was voetbal aan het kijken. Ik schrok er niet van, want er is wel vaker trammelant.”

Maar dit keer lijkt het meer dan een woordenwisseling, want niet veel later ligt een man gewond op straat. Hij zou in de woning zijn gestoken en naar buiten zijn gelopen. ,,Er stonden veel mensen omheen’’, vertelt de buurtbewoner. ,,Die wilden hem helpen.”

Naar het ziekenhuis

Hulpdiensten worden ingeseind, waarna de politie en ambulancedienst arriveren. Agenten houden vervolgens een 30-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Het slachtoffer wordt per brancard in de ambulance gezet en naar het ziekenhuis gebracht.