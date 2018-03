Politie zoekt met helikopter naar vermiste jongen in Bathmen

De politie is op zoek naar een 16-jarige jongen die vermist is in Bathmen. Daarvoor is vanavond een helikopter ingezet. Volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier 'is de jongen bekend met epileptische verschijnselen' en maakt dat de zaak urgent.