Politie zoekt nog altijd naar vuurwapen na geloste schoten in Deventer wijk

MET VIDEODe onrust in het Oranjekwartier krijgt een staartje. Woensdagochtend loste de politie in de Deventer wijk enkele waarschuwingsschoten na een bedreiging met een vuurwapen. Maar dat wapen is nog altijd niet gevonden. De zoektocht gaat vandaag verder.

Bewoners van het Oranjekwartier schrokken rond zeven uur ’s ochtends wakker van de waarschuwingsschoten. Even daarvoor had een man een vrouw met een vuurwapen bedreigd in de Prins Bernardstraat. Omwonenden hoorden een hoop gegil. De politie werd ingeseind. De man sloeg op de vlucht.

Ingerekend

Een kwartier later werd de man alsnog ingerekend op de kruising van het Wezenland en de Prinses Margrietstraat. Daarbij loste de politie enkele schoten. Een middel dat ingezet kan worden, voordat de politie daadwerkelijk geweld gaat gebruiken in een gevaarlijke situatie.

De verdachte - een 37-jarige man uit Tilburg - zit nog altijd vast. Over het precieze motief van de bedreiging is weinig bekend. ,,Het onderzoek is in volle gang. Maar het gaat hier om een incident in de relationele sfeer’’, laat politiewoordvoerder Linda Bouwman weten.

Niet boven water

Daarmee is de rust nabij het Oranjekwartier niet teruggekeerd. Woensdag zocht de politie al urenlang met drones en speurhonden naar het vuurwapen. Enkele dagen later blijkt dat het wapen nog niet boven water is. Vrijdagochtend is een ‘uitvoerig onderzoek’ gestart aan het water tussen het Wezenland en de Raalterweg.

,,Met behulp van speciale magneten wordt gezocht naar het mogelijke vuurwapen, zodat we kunnen uitsluiten of bevestigen dat het vuurwapen daar ligt’’, aldus woordvoerder Bouwman. ,,Ook roepen we mensen die wat gezien of gehoord hebben op zich bij ons te melden.’’