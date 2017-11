Politie zoekt steekwapen en iPhone na dodelijk steekincident Zaanstraat

In een getuigenoproep wordt tevens gevraagd naar getuigen van een eerder incident in de Zaanstraat in de week voor het dodelijk steekincident. Een getuige liet eerder aan de Stentor weten dat er een dag of vier voor het steekincident, op zondag, 'een opstootje' in de straat plaats vond. Het is onduidelijk of dat de aanleiding vormde voor de fatale steekpartij op 5 oktober. Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser gaat het niet specifiek om het incident op zondag. ,,We weten dat er een opstootje is geweest, maar wanneer en hoe is onduidelijk. Dat willen we graag van getuigen horen.''