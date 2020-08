Politieagenten in kogelwerende vesten plukken man van terras op bomvolle Brink in Deventer

VIDEO Hoe overleef je corona? Met chocola uit de Deventer ‘sjokobox’; lekker én je wast je handen met choco

5 augustus Een doosje chocolaatjes doet het altijd goed als relatiegeschenk of als cadeautje voor een geliefde. Maar met zeep van chocolade kun je ook prima je je handen wassen, wel zo handig in coronatijd. Deventer lunchroom IJz en SO bedacht een opvallende chocobox, verpakt in een vrolijk doosje, nu de normale omzet door corona enorm is ingezakt. Per ongeluk je tanden zetten in de chocozeep? ,,Ach, zal niet gauw gebeuren.’’