Politieauto knalt op A1 bij Bathmen op auto van invoeger: twee agenten naar ziekenhuis

Zonnepane­len op bestaande geluidswal­len? Daar zijn serieuze plannen voor in Deventer, Wesepe en Raalte

8:02 Er komen hoogstwaarschijnlijk zonnepanelen op bestaande geluidswallen in Deventer, Wesepe en Raalte-Noord langs de N348. Dat laat de Provincie Overijssel weten nadat zij op verzoek van Statenlid Robert Jansen een onderzoek uitvoerde naar de haalbaarheid hiervan. Ze staan of liggen niemand in de weg en leveren energie op, is het credo.