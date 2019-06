Politiek Deventer slagveld: oppositiepartijen lopen weg bij cultuurdebat

Vervanging talrijke laanbomen aan Oerdijk in Schalkhaar verdeelt bewoners

6:00 Aan de Oerdijk in Schalkhaar kapt de gemeente dit najaar 128 laanbomen waaronder kastanjes en eiken en beuken. Begin 2020 komen hiervoor 108 jonge bomen terug; een mix van beuken, eiken, iepen, esdoorn en robinia. Volgens de gemeente zijn de huidige bomen ‘slecht aan het worden’ en komen zij in aanmerking voor ‘laanboomverjonging’. Deze mededeling kregen aanwonenden begin juni in een brief van de gemeente. De toelichting deze week in Zalencentrum De Lindeboom hield volgens Oerdijk-bewoner Marcel Duchatteau niet over.