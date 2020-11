Politiek Lochem zet streep door groot sportcomplex met basisschool in Gorssel

Ook na herinrich­ting gaat het mis op kruising tussen Gorssel en Eefde

24 november Op de kruising van de Zutphenseweg en de Quatre Brasweg, tussen Gorssel en Eefde, is vanmiddag een bestelbus bij het afslaan tegen een personenauto gereden. Het ongeval is opvallend, want de kruising is enkele weken geleden volledig vernieuwd. De herinrichting moet voor meer veiligheid zorgen.