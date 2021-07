Politiek: over twee jaar geen zwerfjongeren meer in Deventer

De politiek in Deventer wil dat er over twee jaar geen zwerfjeugd meer is in Deventer. Er wordt van alles gedaan om het aantal dakloze jongeren terug te dringen, maar van consequent beleid is geen sprake, zegt een meerderheid in de gemeenteraad. De eis dat alle zwerfjongeren over twee jaar van straat zijn, moet nu als stok achter de deur dienen.