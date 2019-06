Politieke bijval voor plan prostitutieramen Deventer

De stichting zonder winstoogmerk Non Nobis wil dat de gemeente de panden die nu al acht jaar dicht zijn, opkoopt en vervolgens doorverkoopt aan de stichting. Die wil ze dan zo laten exploiteren dat het grootste deel van de winst naar de sekswerkers zelf gaat en niet naar pooiers.

Non Nobis wil graag investeren in veilige prostitutie op meerdere plekken in Nederland, maar zegt vanwege haar ideologische doelstelling niet zelf de panden in Deventer te kunnen overkopen omdat de huidige eigenaar beschuldigd is van crimineel gedrag. Vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de straat niet te laten verloederen zou de gemeente dat wel op zich kunnen nemen, redeneert bestuursvoorzitter Mart Breedeveld.

Impasse doorbreken

Volgens politici in de Deventer gemeenteraad zitten er nog best wat haken en ogen aan het idee, maar VVD, PvdA, D66, GroenLinks, Deventer Belang en Deventer Sociaal en Deventer Nu vinden dat de aankoop zeker overwogen worden. Eva Sipman van de VVD vindt dat de gemeente een voortrekkersrol op zich moet nemen. ,,Doordat overal in het land ramen worden gesloten, verdwijnt prostitutie in de anonimiteit én illegaliteit, met alle gevaren van dien. Wij hoeven niet dit landelijke probleem op te lossen, maar Deventer is een vooruitstrevende stad en we moeten de impasse van de gesloten ramen wel doorbreken.‘’

Het probleem stond tot dusver niet hoog op de politieke agenda, omdat zich geen grote problemen lijken voor te doen met de verplaatsing van sekswerk achter de ramen naar online aanbod en thuiswerk. ,,Maar dat gebeurt buiten ons gezichtsveld en dus weten we niet zeker of het veilig is voor de vrouwen‘’, zegt Anne van der Meer van GroenLinks. ,,En we weten ook niet of er behoefte is aan nieuwe raamprostitutie. Dat zouden we moeten uitzoeken, maar we zijn zeker niet principieel tegen de aankoop van die panden voor dit doel.‘’

Stil en doods

Deventer Belang en Deventer Nu zijn enthousiast over het plan. ,,Ook ik zie wel haken en ogen‘’, zegt fractievoorzitter Bert Kleine Schaars van Deventer Belang. ,,Maar de Bokkingshang is nu stil en doods en prostitutie in deze straat hoort bij Deventer. Ik heb liever dat we dit werk niet wegstoppen en het zich daar concentreert zodat politie en hulpverleners er zicht op hebben. Ik vind dit een heel interessant plan.‘’

D66 wil het plan van Non Nobis in ieder geval serieus bekijken. Jan Schuring van D66: ,,Het is daar een treurige, doodbloedende boel. Laten we het er eens over gaan hebben.‘’ Deventer Sociaal is benieuwd naar de constructie die Non Nobis voor ogen heeft. ,,Er zijn eigenlijk geen financiële middelen om dit te doen, maar als deze stichting de panden daarna wil overkopen, is dat een goede aanleiding om om de tafel te gaan zitten‘’, zegt fractievoorzitter Kitty Schmidt-Versteegh. De PvdA wil in ieder geval het liefst dat de prostitutie zich concentreert op de Bokkingshang.