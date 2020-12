Politieman Wim van Oorschot (63) volkomen onverwacht overleden: ‘Hij wilde Deventer nog een stukje veiliger maken’

Wim laveerde met groot gemak door al zijn clubjes heen. Was de grote aanjager en organisator, of het nu ging om werk of hobby. Rotary-voorzitter Paul Klosters mist in Van Oorschot de man die met iedereen door een deur kon, maar ook ingreep als de mannenclub weer te veel verzandde in geouwehoer, glimlacht Klosters. ,,En dat is bijzonder in een club waar je toch altijd groepjes hebt. Wim deed overal aan mee. En was ons moreel kompas.”