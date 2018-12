Poll: hoe kijk jij terug op jubileumjaar Deventer 1250?

Sterk Go Ahead doet zichzelf tekort met een punt in zinderende topper

14 december Strijd, passie, goed voetbal en een hoop kansen. Go Ahead Eagles liet zich van zijn beste kant zien in de zinderende topper tegen koploper FC Den Bosch. Maar steeds ontbrak net dat laatste zetje en door dat gebrek aan scorend vermogen bleef de Deventer ploeg vrijdagavond steken op 0-0 in de Adelaarshorst.