Pontje Deventer vaart voortaan iets milieuvriendelijker heen en weer

Het pontje over de IJssel in Deventer vaart voortaan op het iets milieuvriendelijker GTL- in plaats van reguliere diesel. Dat betekent een schonere verbranding en minder uitstoot van schadelijke stoffen, gassen en fijnstof.

De GTL-diesel is slechts een tussenstap. De gemeente Deventer houdt vast aan de ambitie van een geëlektrificeerd voetveer en ook voor de pontbaas is het evident: uiteindelijk moet het pontje varen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Datum

Wannéér dat moment te verwachten valt, is moeilijk te voorspellen, zegt schipper Georg Keibler. ,,Dat is niet binnen een paar maanden geregeld en ik ga me niet laten vastpinnen op een bepaalde datum. We zijn er druk mee bezig. Net zoals we altijd druk bezig zijn geweest om de bestaande schepen milieuvriendelijker te laten varen. Nu is het de GTL-diesel, maar we hebben eerder ook al nieuwe, schonere motoren laten installeren."

Urgentie

Volgens gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman vermindert de overstap op GTL-diesel, die volgens de gemeente wel positief is, niets aan de urgentie om het voetveer te elektrificeren. ,,Na de zomer praten we verder met de veerbaas over deze ambities.” Eerder dit jaar stelde het college van burgemeester en wethouder het doel dat de oversteek tussen De Worp en de binnenstad over niet al te lange tijd op elektrische boten gemaakt moet worden. Omdat pontbaas Scheers al sinds 1963 heen en weer vaart over de IJssel, wil de gemeente hem eerst de kans geven zijn vloot te elektrificeren.

Scheers en de gemeente weten dat er kapers op de kust zijn. Drie jaar geleden lanceerden ondernemers Hans Heilen en Meindert Pesman een plan voor een duurzaam, geëlektrificeerd voetveer. Voorlopig zitten zij nog in de wachtkamer.

Prijsverschil

Vanaf nu vaart het pontje dus op GTL-diesel. Dat is een brandstof die volgens Geibler al veel wordt gebruikt in de binnenvaart. Voor het pontje was het even wachten tot het prijsverschil met reguliere diesel minder groot werd. Daardoor hoeft met de overstap op de schonere brandstof de prijs voor een veerkaartje niet omhoog.

Geurloos