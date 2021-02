Pontjes in regio gaan stuk voor stuk uit de vaart, behalve in Deventer: ‘Wij kunnen veel water aan’

Scholieren zitten al wekenlang zonder de gym, maar De Boerhaave in Deventer heeft een originele oplossing

1 februari Online les, alle leerlingen van middelbare scholen in Nederland moeten er door de lockdown al wekenlang aan geloven. Wiskundeles of woordjes leren gaat nog wel, maar gymmen is lastig. Gymleraren van De Boerhaave bedachten daarom de Boerhaaveballenjacht. Een week lang gaan de leerlingen op zoek naar Go Ahead Eagles-voetballen. Ze kunnen overal liggen, vertelt gymdocent Bram Wansink.