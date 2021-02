Ponton asfaltcentrale Deventer zakt scheef: kraan gered van ijsdoop

Hoogwater bij Deventer daalt, Meadow denkt aan terugkeer met ‘Koek en Verzopie’

10 februari De daling van het hoogwater is vanochtend in Deventer rond elf uur ingezet. Nu het ergste voorbij lijkt, denkt horecazaak Meadow, dat vorige week hals-over-kop het strandpaviljoen in de uiterwaarden moest afbreken aan een rentree. Dat geldt nog níet voor de (auto)veren in Olst en Wijhe, die uit de vaart blijven. In Deventer vaart het veer wel gewoon en verbaast pontbaas Geert Scheers zich over het bekijks dat de IJssel trekt. ,,Het lijkt hier wel de Kalverstraat.’’