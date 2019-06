Pontvaarder in Deventer verrast door mysterieuze flessenpost: wie is Mandy?

Georg Keibler voer dinsdag wat mensen naar de overkant in Deventer, toen zijn oog op een dobberende fles met post viel. Nieuwsgierig als de schipper was, griste hij op de terugweg de lege Riesling-fles uit de IJssel met daarin een mysterieuze brief van ene Mandy. ,,Mijn klanten keken over mijn schouder mee.”

Al een jaar of tien vaart Keibler met zijn pontje over en weer tussen De Worp en de binnenstad in Deventer om klanten aan de overkant te krijgen. Van wat glas in het water kijkt hij normaal gesproken niet meer op, aangezien de pontvaarder regelmatig een lege fles Chardonnay of Merlot ziet drijven. Toen Georg dinsdag iets in de verte zag dobberen, was hij wel even afgeleid.

Dichtgedraaid

,,Wat me opviel, was dat de fles weer was dichtgedraaid. Dat is zelden het geval. Daardoor werd ik nieuwsgierig en nam ik me ook voor om de fles later goed te bekijken", reconstrueert Keibler zijn ontdekking.

Als hij de fles al vergat, werd hij daar op de terugweg door klanten op geattendeerd. ,,Een aantal anderen had de fles inmiddels ook gezien. Zij dachten zelfs te kunnen zien dat er een brief in zat en werden net zo nieuwsgierig als ik.”

Ponton

Daarop besloot Keibler eens een ongebruikelijk bochtje te maken met zijn pont. Eenmaal gearriveerd bij de fles, ging hij op zijn buik op de ponton liggen. De schipper strekte zijn arm en griste de dichtgedraaide Riesling-fles (witte uit Duitsland afkomstige wijn) uit het water.

Volledig scherm Met dit pontje vervoert Georg Keibler dagelijks tientallen mensen van De Worp naar de binnenstad in Deventer en andersom. Deventer vervoert dagelijks © Pontje Deventer

Keibler rukte de kurk van de fles, hield deze op de kop en liet de stoffen brief in zijn hand glijden. ,,We vonden het allemaal best spannend. De klanten, die net zo benieuwd waren, keken ook over mijn schouder mee.”

‘Zinloos’

Samen lazen ze een diepzinnig verhaal van een melancholische Mandy, die - even - niet lijkt te weten wat ze met het leven aanmoet. ,,We worden verwoest en dan richten we onszelf weer op. Zo werkt de mensheid, toch? Weet jij wat je doet? Ik zeker niet. Dit lijkt allemaal zinloos. Misschien houdt de schoonheid van deze wereld mij wel gaande. Veel geluk daar", schrijft ze in het Engels.

Wie Mandy is, waar ze vandaan komt en hoe ze op het idee is gekomen, weet de ontdekker van de flessenpost ook niet. ,,Het lijkt of ze een statement wil afgeven. Ze wilde in elk geval iets van haar hart schrijven. Als ze die fles zelf heeft leeggedronken, kijk ik daar niet raar van op", concludeert Keibler met een knipoog.