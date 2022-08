Poolroom in Deventer zit al dicht, nu verliest eigenaar ook strijd over openingstijden

Seyfi begon er in 2020 een procedure bij de rechter over wegens omzetverlies, waarvoor hij vreesde door de aangepaste openingstijden. Overlast was de aanleiding voor de aanscherping ervan; buren van het poolcafé hebben vanaf 2018 tot het moment van sluiting vorige maand geklaagd over geluidoverlast. Ze waren dan ook opgetogen toen ze hoorden dat Seyfi de zaak ging sluiten. Het horecapand is gekocht door een ondernemer die er appartementen in wil maken.