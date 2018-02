Poolse auto met 4 lekke banden achtergelaten na crash in Deventer

Dwars door bosjes

Aan sporen is te zien dat het voertuig vanuit de (schuine zijweg) Laan van Borgele in één kaarsrechte lijn is doorgereden: dwars door bosjes, met enkele centimeters speling langs een lantaarnpaal, de 1e weghelft van de Ceintuurbaan over, door de middenberm (zonder bomen te raken), de 2e weghelft over en vervolgens op de stoep strak naast een lantaarnpaal geëindigd. De velgen van de auto zijn hierbij flink ingedeukt door meerdere stoepranden. Alle 4 de banden zijn lek geraakt. In de struiken hingen kunststof stukken van de bumper en onderzijde van de auto.