Poolse familie vreest: ‘Kan niet anders dan dat het gevonden lichaam in Schalkhaar van Bartusz is’

Half jaar cel voor man uit Deventer die ex in haar been stak

17:37 Een inwoner van Deventer is veroordeeld tot een half jaar cel voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij heeft haar in haar been gestoken en in haar gezicht geslagen. De 55-jarige Bernard L. heeft die dag ook geweigerd mee te werken aan een ademanalyse door de politie op alcoholgebruik.