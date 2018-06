Pop-up strandtent Piknik mag nog een jaar open in Deventer

Deventer meldt Zandweerd aan als proeftuin aardgas­vrije wijken

12:27 Deventer heeft de wijk Zandweerd aangemeld bij de rijksoverheid als proeftuin voor aardgasloze wijken. Dit past in de duurzaamheids- en energiedoelstellingen van Deventer. Het is de volgende stap in de versnelling en opschaling van initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen/wijken in Deventer en de regio.