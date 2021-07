Populair voetbalveldje in Deventer moet plaatsmaken voor huizen: ‘Onbezorgd spelen kan niet meer’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling positieve coronates­ten in Oost-Nederland zet door, Hattem en Brummen uitgezon­derd

24 juli De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland zet door. Gisteren waren er bijna 500 nieuwe meldingen van positieve coronatesten en vandaag zijn dit er nog 385. Relatief de meeste besmettingen zijn in de gemeenten Hattem en Brummen. In Heerde, Urk en Ommen testte niemand positief.