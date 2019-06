Porsche Centrum Twente zit vanaf 2021 in Deventer, maar blijft Porsche Centrum Twente heten

Porsche Centrum Twente verkast van Enter naar Deventer. De huidige locatie in Twente wordt te klein, bedrijvenpark A1 biedt volgens het bedrijf beter betere dekking om heel Overijssel te kunnen bedienen. Opvallend: ondanks de verkassing naar het in Salland gelegen Deventer blijft de naam Porsche Centrum Twente behouden.

Bij de Porsche-dealer werken zo'n 25 mensen. De dealer verwacht medio 2021 open te kunnen gaan in Deventer langs snelweg A1. ,,Een jaar plannen en dan een jaar bouwen", zegt eigenaar Michel Arfman. Volgens hem speelde vooral de locatie van bedrijvenpark A1 aan de snelweg in Deventer een rol. ,,Op deze plek kunnen we Twente goed blijven bedienen, maar ook de regio Zwolle-Kampen veel beter gaan bedienen. Een betere ligging dan dit is er voor ons niet.”

Twente in Salland

De naam Porsche Centrum Twente blijft bestaan, ondanks de verhuizing naar Deventer, dat toch echt in Salland ligt. Arfman (uit Lochem) zegt dat hij hecht aan de naamsbekendheid die onder die titel is opgebouwd. ,,Ik weet ook dat Twente in dit geval niet helemaal de lading dekt, maar wij hechten echt aan de naamsbekendheid en reputatie die we hebben opgebouwd. Mensen van heinde en verre kennen ons onder die naam. We blijven ook Twentse gastvrijheid bieden.”

Duurzaamheid

Volgens hem speelt ook het feit dat Bedrijvenpark A1 in Deventer inzet op duurzaamheid een belangrijke rol bij de komst naar Deventer, al zullen veel mensen de sportwagens van Porsche niet gelijk met duurzaamheid associëren. ,,Porsche zet enorm in op elektrische mobiliteit, ik verwacht dat op redelijk korte termijn mogelijk wel de helft van ons wagenpark elektrisch is. Porsches zijn bovendien op een andere manier het meest duurzaam, ze blijven van alle auto's het langste rondrijden.”

Investering