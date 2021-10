Posters op bomen in Deventer binnenstad tegen kap; wie weet waar dit protest vandaan komt?

Is Gerrit Bosman uit Deventer doodgesla­gen en -ge­schopt? ‘Verwondin­gen stroken niet met verhaal’

17:00 De vraag is niet óf Taco van E. begin april geweld heeft gebruikt tegen Gerrit Bosman, maar wel of zijn ‘duw en knietje’ uiteindelijk tot de dood van de Deventenaar hebben geleid. Advocaat Judith Kwakman wilde en kreeg van de rechtbank in Zwolle meer tijd om vragen aan de patholoog- anatoom te stellen over de herkomst van de uiteindelijk dodelijke verwondingen.