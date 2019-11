Postillion slaat slag in strijd tegen fastfoodzaken; carpoolplaats A1 op terrein van het hotel

Thomas Krol krijgt in Minsk bevesti­ging van wat hij al wist: ‘Ik ben wereldtop’

17:55 Thomas Krol boekte zaterdag zijn eerste wereldbekeroverwinning op de 1000 meter. Een dag later pakte de 27-jarige Deventenaar brons op de 1500 meter in het Russische Minsk. ,,Dit is wel een bevestiging van wat ik al wist: ik hoor bij de wereldtop.”