Poststemmen maken in Deventer toch het verschil: D66 is toch niet de grootste

Ergernis over verzet tegen Topicus-to­ren: ‘Deze ontwikke­ling is juist goed voor Deventer’

19 maart Mag Topicus met een woontoren flink de lucht in tegenover het NS-station? Ja, wees niet zo bang voor grootstedelijke ontwikkelingen rond de binnenstad en onderken het belang van het IT-bedrijf voor Deventer. Dat stelt Ed den Besten, voorman van de koepel voor het Deventer bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. ,,We mogen soms wel meer met de tijd en ontwikkelingen mee gaan in Deventer.”