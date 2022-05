Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan nabestaande oud-militair Flipse

Het Mobilisatie-Oorlogskruis kan, onder bepaalde voorwaarden, tegenwoordig nog worden toegekend aan oud-militairen die in dienst zijn geweest van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 6 april 1939 tot 3 september 1945. Oud-militair A.J. Flipse, geboren 20 december 1916 in Amsterdam, voldoet aan het diensttijdcriterium, omdat hij in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste zes maanden in werkelijke dienst is geweest.