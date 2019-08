Pothoofd Deventer afgesloten na frontale aanrijding

VIDEO Hoge nood: brandweer Deventer bevrijdt vrouw die urenlang opgesloten zit op toilet

20 augustus De brandweer in Deventer heeft dinsdagavond een vrouw in nood gered. Ze zat opgesloten op het toilet in haar appartement in de binnenstad en kon er niet meer uitkomen. Middels een hoogwerker en een openstaand raampje ging de brandweer naar binnen om de vrouw uit haar benarde situatie te redden.