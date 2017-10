Potje boksen op verwendag voor borstkankerpatiënten in Deventer

Vijf vragen aan Erick van Zijl van DZ, die de artsen en verpleegkundigen meehelpt de verwendag te organiseren.

Waarom organiseert DZ de verwendag?

,,We zien hoeveel impact borstkanker heeft op het leven van patiënten. Je hebt bijvoorbeeld kans om heel snel je zelfstandigheid te verliezen en het kan gevolgen hebben voor werk, relatie en sociaal leven. En op seksualiteit of zoiets als je voedingspatroon, bijvoorbeeld omdat je bepaalde dingen niet meer mag. Het behandelteam ziet die gevolgen elke dag en wilde graag een dag organiseren voor patiënten. Een waarop ze niet per se bezig zijn met hun ziekte, maar juist ook de terugkeer naar het 'gewone' leven vieren. Dat doen we met allerlei workshops."

Een van die workshops is boksen, wat heeft dat met borstkanker te maken?

,,De dag staat in het kader van vitaal zijn en worden. Rond dat thema hebben we veel workshops die gaan over voeding of bewegen. Bij boksen is de associatie al snel: blauwe plekken. Maar tijdens de verwendag is dat niet zo. We hebben allerlei lokale ondernemers gevraagd om mee te doen, waaronder Deventer City Gym. Zij laten tijdens hun workshop zien hoe je van boksen energie krijgt."

Behalve de workshops, wat biedt de verwendag nog meer dat niet past binnen de reguliere zorg?

,,We hebben als onderdeel van de reguliere zorg weliswaar een besloten facebookgroep waar ook onze artsen in zitten, maar we merken bijvoorbeeld dat de (ex-)patiënten het leuk vinden om hun behandelend artsen en verplegers weer te zien. En dat is andersom ook zo, want de betrokkenheid bij de patiënten is groot. Daarnaast vinden patiënten het vaak ook waardevol om elkaar te ontmoeten, en te praten over de ziekte en - vooral - het leven. Zo'n dag heeft echt een meerwaarde, dat horen we vaak terug."

Waarom is zo'n dag er niet ook voor mensen met andere kankersoorten?

,,Dit is een initiatief vanuit de vakgroep zelf, dat we hebben omarmd. We zien het succes en dat heeft ons de ogen geopend. We overwegen daarom om dit - of iets vergelijkbaars, ook voor patiënten met andere vormen van kanker aan te bieden."

Hoeveel borstkankerpatiënten worden er per jaar eigenlijk behandeld in DZ?

,,Het afgelopen jaar waren dat er 234, naar de verwendag komen ruim 300 (ex-)patiënten."