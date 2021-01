Praamstra deelt nieuwe slag uit in Deventer boekenoorlog en gaat náást concurrent zitten: ‘Deze zag ik niet aankomen’

Historie GA Eagles vrijwel altijd baas in eigen huis, maar TOP Oss ruikt kansen in Deventer

7 januari Go Ahead Eagles verheugt zich traditioneel op het jaarlijkse bezoekje van TOP Oss. Het Brabantse voetbalteam won in de geschiedenis slechts een keer in de Adelaarshorst in Deventer, waar de thuisploeg twaalf keer de baas was.