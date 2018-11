Premie Salland Zorgverzekeringen stijgt met 5,40 euro

Wilpenaren zijn klaar met afvalver­wer­kings­be­drijf Attero

9 november Midden in de nacht wakker worden door een vieze afval lucht. Je schone was niet buiten kunnen hangen omdat er regelmatig een stank hangt van de vuilnisbelt in de buurt. Dat zijn voor bewoners van Wilp herkenbare problemen sinds de overname van de Veluwse Afval Recycling(VAR) in 2011 door Attero.