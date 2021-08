Primeur in Holten, MooiZ opent eerste centrale verkooppunt ‘kado’s met een verhaal’ van ZoZijn

De creatieve cliënten van zorgorganisatie ZoZijn krijgen een eigen winkel waar ze hun kunst kunnen verkopen. In het Kulturhus in Holten opent vrijdag MooiZ. Het is het eerste centrale verkooppunt van alle 120 ZoZijn afdelingen in Overijssel en Gelderland. ,,Eindelijk een volwaardig podium voor onze kunstenaars’’, zegt werkondersteuner Sinie Wentink.

Wie door de automatische deuren van het Kulturhus in Holten stapt, moet eerst even omhoog kijken. Daar hangt een mega kleurrijke vogel. Net als de levensgrote alpaca en struisvogels echte blikvangers in de nieuwe winkel MooiZ van ZoZijn. Je wilt ze allebei. Zo mooi zijn ze gemaakt.

,,Door Sanne’’, vertelt Sinie Wentink. ,,Zij is een van onze cliënten op de dagbesteding in Raalte. Sanne maakt fantastische objecten van papier marche. In de regio is ze met haar kunst aardig bekend. Zo hebben verschillende bedrijven al een blikvanger van haar aangekocht.’’

In de spotlights

De winkel in Holten is het eerste centrale verkooppunt waarin het werk samenkomt van alle kunstige cliënten uit Oost-Nederland. Een primeur voor het Sallandse dorp. ,,We waren al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie’’, vertelt Sinie. ,,In een winkel krijgen onze cliënten eindelijk een podium en staat al het moois niet meer achterin een hoekje ergens op de dagbesteding. Als organisatie vinden we het gewoon belangrijk dat de cliënten en hun werk gezien worden.’’

Volledig scherm Wie de winkel bezoekt, komt Marco en Ronnie uit Holten tegen die de cadeaus helpen inpakken © Ronald Hissink

ZoZijn, met maar liefst 120 vestigingen in Overijssel en Gelderland, beschikt over verschillende ateliers waar prachtige kunst tot stand komt. ,,In Hilgelo is een kaarsenmakerij. Daar komen deze leuke tuinfakkels vandaan’’, vertelt Wentink. ,,Of dit schilderij vol kleurige bloemen van Bert.’’

Wentink had het tijdens het inrichten van de winkel al vier keer kunnen verkopen. ,,Van zijn schilderijen word je gewoon vrolijk’’, vertelt Wentink. ,,Ook hier zit een heel mooi verhaal achter. Bert had nog nooit iets creatiefs gemaakt. Tot hij begon te schilderen. Het heeft zijn leven compleet veranderd. Hij is heel trots op wat hij kan.’’

Volledig scherm Vrolijke dikke dames op een rij in de eerste ZoZijnwinkel © Ronald Hissink

Winkel vol verhalen

In de winkel zijn nog veel meer van deze verhalen ‘te koop’. Uitgedrukt in dikke dames van keramiek, hippe slingers verkrijgbaar in alle kleuren - zelfs die van de lokale voetbalclubs -, schorten van oude jeans voor keuken, tuin of tijdens het schilderen, handgemaakte kaarsen, vrolijke lampen, kaarten met envelop, kussens, houten speelgoed en tassen.

De opbrengst van het verkochte waar, gaat terug naar de dagbestedingen. Hiervan wordt nieuw materiaal gekocht zodat er nog meer moois uit de handen van deze bijzondere kunstenaars komt. De winkel MooiZ opent op vrijdag 3 september haar deuren in het Kulturhus naast de ingang. Door de week is de winkel geopend van dinsdag tot en met vrijdag.

Volledig scherm In Holten opent de eerste winkel van ZoZijn zorg dagbesteding met zelfgemaakte kunst en cadeaus van cliënten. Anja ten Have en Sinie Wentink met bril op. Ronnie en Marco met blauw shirt aan. © Ronald Hissink