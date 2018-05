Primeur voor Andries Heidema: eerste ChristenUnie-politicus als commissaris

De voordracht van Deventer burgemeester Andries Heidema als commissaris van de Koning in Overijssel is een bijzondere. Het is namelijk de eerste keer dat een politicus van de ChristenUnie in die functie wordt benoemd.

Minister en partijgenoot Arie Slob is blij met de voordracht van Heidema, ,,ook als inwoner van Overijssel.'' Hij omschrijft Heidema als 'een uitstekend bestuurder en een innemend mens'.

Bekwaam en prettig in de omgang, zegt ook de Zwolse burgemeester Henk-Jan Meijer (VVD). Uitermate deskundig en bevlogen, vindt Theo Segers (CU), burgemeester van Staphorst.

Heidema (56) is sinds 2007 burgemeester van Deventer. Daarvoor was hij burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe. Hij is ook wethouder geweest in Zoetermeer en heeft als manager op ministeries gewerkt. Heidema woont in Diepenveen, een dorp vlakbij de Koekstad.

Trots

Martin Reesink, voorzitter van de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten: ,,We wilden iemand die trots is op Overijssel. Andries Heidema is dat. Hij is charismatisch en weet hoe hij zaken aanpakt. Onze inwoners zullen in hem iemand zien zoals zij zich die wensen: aanwezig, betrokken en benaderbaar.''

Ank Bijleveld was tot vorig jaar Commissaris van de Koning in Overijssel. Zij is de huidige minister van Defensie. In het benoemingsproces is het nu aan de minister van Binnenlandse Zaken om de kandidaat voor te dragen aan de koning. De commissaris wordt benoemd voor zes jaar.