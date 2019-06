‘Primeur voor Nederland’: Deventer moet schadevergoeding betalen op grond van privacywet AVG

Wob-verzoek

De man in kwestie diende twee Wob-verzoeken in bij de gemeente Deventer. Iedereen mag informatie opvragen over het handelen van de overheid, met het oog op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De man diende ook bij andere bestuursorganen een Wob-verzoek in. De gemeente Deventer deelde de persoonsgegevens van de man met andere ambtenaren om kennis uit te wisselen over de verzoeken van de indiener. Onder meer zijn naam, geslacht en woonplaats werden gedeeld. ,,Dit werd met wel vijftig andere gemeenten gedeeld’’, zegt Voorbach.

‘Uitzonderlijk’

Dat er nu een schadevergoeding is toegekend is uitzonderlijk, zegt Voorbach. De rechtsbijstandverlener is gespecialiseerd in het privacyrecht en staat met zijn bedrijf verwijderingsverzoek.com meer mensen bij in dergelijke zaken. De Europese Privacywet AVG werd ruim een jaar geleden ingevoerd. ,,Dit is echt een primeur. Voorheen was het in privacyrecht heel moeilijk om een schadevergoeding te krijgen, omdat het lastig is vast te stellen dat de schade het gevolg is van datgene wat is gebeurd. De drempel was heel hoog, omdat er echt sterk bewijs nodig was. De huidige AVG zegt dat het verlies van controle over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is. Dat hebben wij betoogd en dat is makkelijker aan te tonen.’’